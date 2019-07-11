Натуральные соки могут вызвать онкологические заболевания

Французские ученые, в рамках исследования, проанализировали более 100 тыс участников, средний возраст которых достигал 42 лет. Исследователи оценивали суточное потребление напитков с содержанием сахара с помощью специальных опросников. В итоге была проанализирована связь между напитками и развитием рака груди, простаты, толстой и прямой кишки в будущем. По итогу ученые сделали вывод, что потребление напитков, содержащих сахар, увеличивает риск возникновения рака груди на 22%, а любого другого вида рака на 18%. Искусственные подсластители оказались менее вредны, но также увеличивали риск возникновения злокачественной опухоли на 12%.

Правда, тут имела место именно корреляция, что не является обязательной причинно-следственной связью. Но ученые все же считают, что потребление натуральных соков действительно является независимым фактором онкогенеза, помимо ожирения. Так, напитки с высоким содержанием углеводов могут влиять на висцеральный жир в организме, уровень сахара в крови и воспалительные процессы.