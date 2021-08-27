Научно доказана связь между солнечной погодой и повышенным сексуальным влечением

Как сообщает источник, было проведено три эксперимента. Первый провели на мышах. Выяснилось, что эндокринная система начинает активно продуцировать основные половые гормоны, когда животные находились длительное время под воздействием ультрафиолета. Во втором эксперименте использовали генетически изменённых мышей, без гормона p53, отвечающего за реакции кожи на ультрафиолет. В результате оказалось, что у этих мышей сексуальное поведение никак не менялось. В третьем эксперименте участвовало 32 человека. Они также находились под воздействием ультрафиолета и в предложенных опросниках отметили, что испытывали сексуальное влечение и усиление страсти, а некоторые мужчины подчёркивали, что влечение сопровождалось агрессией.

Таким образом, было подтверждено влияние солнечного света на эндокринную систему и активную выработку половых гормонов. Эти разработки планируется применить в дальнейших исследованиях. Чтобы создать методику лечения сексуальной дисфункции с помощью света.