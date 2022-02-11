Научно доказано: у переболевших ранними штаммами COVID-19 есть иммунитет против омикрона

Как отметили учёные, в исследовании участвовало 76 добровольцев в возрасте от 37 до 60 лет. У них взяли пробы крови до вакцинации, после первичной вакцинации, а также после бустерных доз. Выяснилось, что Т-клетки иммунитета у тех, кто вакцинировался или ранее переболел, смогли распознать S-белки с характерными для омикрон-штамма мутациями, с помощью которых этот вариант коронавируса лучше других избегает иммунитета.

При этом исследователи рассказали, что у 20% участников иммунный ответ снизился более чем в 2 раза. Они связали это с различными вариациями генов человека, кодирующих белки главного комплекса гистосовместимости. Из-за этого белок «Омикрона» не связывается с белками MHC, участвующими в презентации вирусных белков Т-клеткам, для распознавания и борьбы с вирусом.

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