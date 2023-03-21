Научную статью о мошенничестве в науке при помощи ChatGPT написал... сам ChatGPT

Материал вызвал беспокойство в академических кругах. Оказалось, что авторами статьи выступили исследователи из Университета Плимут Марджон, которые сами использовали для её написания чат-бота ChatGPT.

Цель подобной «шалости» состояла в том, чтобы продемонстрировать — чат-боты способны писать на высоком уровне и технология совершенствуется буквально на наших глазах.

Учёные при этом подчеркивают, что использование нейронных сетей продолжает расти. Их используют в совершенно разных областях, в том числе и в написании научных работ. При этом публикация статьи показала, что рецензенты сами не до конца способны распознать работу ИИ.

Отметим, что использование искусственного интеллекта в написании научных работ является предметом обсуждения уже несколько лет. При этом активно высказываются опасения по поводу возможности его использования для плагиата или академической нечестности.