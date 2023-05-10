Научные открытия стали совершаться ещё быстрее благодаря искусственному интеллекту

Это, в свою очередь, заметно ускоряет открытия в таких областях, как медицина и сельское хозяйство.

Новая ИИ-платформа, названная BacterAI, позволяет ученым проводить огромное количество тестов каждый день — задача, которая занимала бы гораздо больше времени без помощи искусственного интеллекта.

В качестве примера, система успешно провела эксперимент, в котором исследовала метаболизм двух микробов, важных для здоровья ротовой полости, и это без каких-либо начальных данных.

Для определения, какие аминокислоты необходимы «полезным» микробам для роста, BacterAI ежедневно тестировала сотни комбинаций, улучшая свою точность и перестраивая свои тесты на основе результатов предыдущего дня. За девять дней BacterAI смогла дать точные прогнозы в 90% случаев, проведя менее 4000 экспериментов.