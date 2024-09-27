Научный прибор NASA прошел испытания в условиях, имитирующих Луну

Опубликовано 27 сентября 2024, 21:451 мин.
Научный прибор NASA прошел испытания в условиях, имитирующих ЛунуВ рамках подготовки к миссии Artemis II
Ученые и инженеры провели испытания инструмента NASA LEMS (Лунная станция мониторинга окружающей среды) в «песочнице» с имитированным лунным реголитом в лаборатории экзолита Университета центральной Флориды в Орландо.
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Лунный реголит представляет собой пыльный, почвообразный материал, покрывающий поверхность Луны. Ученые хотели выяснить, как этот материал будет взаимодействовать с аппаратным обеспечением LEMS, который разрабатывается для полета на Луну вместе с астронавтами Artemis III в конце 2026 года.
LEMS, созданный в Центре космических полетов имени Годдарда NASA в Мэриленде, является одним из трех научных полезных нагрузок, выбранных для миссии Artemis III, которая станет первой с 1972 года, когда астронавты снова высадятся на лунную поверхность.
Инструмент LEMS сможет работать как днем, так и ночью. Он будет оснащен двумя сейсмометрами, разработанными Университетом Аризоны, для долговременного мониторинга лунотрясений и падений метеоритов.