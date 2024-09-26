Научный стартап Elemind разработал головной убор для улучшения сна

Создатели устройства уверены, что их решение является безопасной альтернативой снотворным, не вызывая побочных эффектов и зависимости. По их словам, они хотели создать не фармакологическую опцию для людей, желающих хорошо спать без рисков.

Elemind проводит пилотные испытания устройства и планирует собрать отзывы пользователей перед его широким запуском. Кроме того, компания сотрудничает с восемью университетами для изучения эффективности акустической стимуляции в различных областях, таких как контроль тремора и улучшение памяти.