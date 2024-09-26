Научный стартап Elemind разработал головной убор для улучшения сна

Опубликовано 26 сентября 2024, 20:561 мин.
Научный стартап Elemind разработал головной убор для улучшения снаАудиосигналы синхронизируются с мозговыми волнами
Стартап Elemind представил головной убор, использующий электроэнцефалограмму (ЭЭГ) для синхронизации акустической стимуляции с мозговыми волнами, что помогает пользователям быстрее засыпать. Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что 30 минут стимуляции сокращают время засыпания на 10−15 минут у взрослых с бессонницей.
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Создатели устройства уверены, что их решение является безопасной альтернативой снотворным, не вызывая побочных эффектов и зависимости. По их словам, они хотели создать не фармакологическую опцию для людей, желающих хорошо спать без рисков.
Elemind проводит пилотные испытания устройства и планирует собрать отзывы пользователей перед его широким запуском. Кроме того, компания сотрудничает с восемью университетами для изучения эффективности акустической стимуляции в различных областях, таких как контроль тремора и улучшение памяти.