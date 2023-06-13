Научный журнал, в котором публикуются учёные со всего мира, отказался от видео и картинок, сгенерированных ИИ

Nature — журнал, публикующий фундаментальные академические исследования в области науки и техники, которому уже 154 года, оказался верен своим этическим принципам. Редакция уверена, что изображения, прилагаемые к статьям, иллюстрирующие ход мысли автора исследования, должны быть вспомогательным материалом, дающим возможность ссылаться на источники. Генеративный искусственный интеллект не предоставляет ссылки на источники данных, на основании которых формирует конкретный ответ или объёмный контент. В итоге нет прозрачности, что недопустимо для научных исследований.

При этом редакция журнала не против генерации нейросетями картинок для статей, посвящённых искусственному интеллекту.

«Почему мы запрещаем использовать генеративный ИИ в визуальном контенте? В конечном счёте, это вопрос целостности. Процесс публикации — как в науке, так и в искусстве — подкрепляется общей приверженностью к честности. Это включает в себя прозрачность. Как исследователи, редакторы и издатели, мы все должны знать источники данных и изображений, чтобы их можно было проверить на предмет точности и достоверности. Существующие инструменты генеративного ИИ не предоставляют доступа к своим источникам, чтобы можно было провести такую проверку», — сказано в обращении редакции Nature.