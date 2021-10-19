Наушники AirPods 2 упали в цене после анонса новых AirPods 3

Отметим, что AirPods 2 все еще продается. Более того, после анонса новых наушников их стоимость упала в цене. На американском рынке данная модель стала дешевле на 30 долларов — купить их там можно теперь за 130 долларов или около 9 234 рублей. Что касается российского рынка, на нем наушники предлагается за 12 490 рублей. Так, в России AirPods 2 стоят на 4 000 рублей дешевле, чем новые AirPods 3.

Напомним, что улучшениями AirPods 3 стала увеличенная автономность — вплоть до 6 часов работы на одном заряде, влагозащищенность и измененный дизайн — “ножка” стала короче. В то же время, функции активного шумоподавления AirPods 3 так и не получили.