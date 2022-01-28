Наука и технологии
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Наушники Apple научат определять своего владельца по форме ушей

Но есть один нюанс
Сейчас никого не удивишь разблокировкой устройства с помощью отпечатка пальца или сканом лица. Однако Apple, видимо, планирует пойти чуть дальше – она рассматривает возможность добавления идентификации пользователя по форме ушей в будущие AirPods.
Наушники Apple научат определять своего владельца по форме ушей

В патентной заявке описаны два потенциальных способа, с помощью которых AirPods могут подтвердить вашу личность, прежде чем предоставить доступ к конфиденциальным данным, например, попросить Siri прочитать ваши сообщения.

Патентная заявка Apple описывает потенциальный риск безопасности беспроводных наушников: кто угодно может надеть их, пока они подключены к одному из ваших устройств, затем получить доступ к частной информации и отдавать команды голосовому помощнику.

Один из патентов заключается в использовании ультразвуковых сигналов в качестве своего рода сонара для обнаружения формы ушного канала пользователя. Все дело в том, что различные характеристики уха пользователя обеспечивают разные эхо, уникальные для каждого человека.

Но есть небольшая загвоздка. Регистрация патента еще не означает, что эта технология обязательно будет использоваться. Поэтому – ждем и верим.

Источник: Патентное Бюро США
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