Наушники Google Pixel Buds 2a получили активный шумодав как у более дорогих Pixel Buds Pro

Главное новшество — чип Tensor A1, который привнес поддержку ИИ-функций и интеграцию с голосовым ассистентом Gemini, который заменил привычный Google Assistant и позволяет использовать новые сценарии: от голосовых подсказок до интеллектуального шумоподавления.

Помимо ANC, в наушниках появился прозрачный режим, а во время звонков работает ИИ-фильтрация ветра и фонового шума.