Наушники научили переводить язык жестов в человеческую речь

Не менее важной вехой стало появление в беспроводных наушниках системы активного шумоподавления. И вот, судя по всему, этот тип аксессуаров в очередной раз стоит на пороге рывка.

Учёные из университета Буффало создали SonicASL — наушники, способные распознавать язык жестов. Более того, девайс умеет «переводить» его обычную, понятную неподготовленному человеку речь. Об этом говорится на сайте учебного заведения.