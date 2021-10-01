Наушники научили переводить язык жестов в человеческую речь

Наука и технологии
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Наушники научили переводить язык жестов в человеческую речьВыглядит как какая-то фантастика
За последние несколько лет наушники совершили несколько значимых технологических прорыва. Сначала они избавились от проводов. Затем сумели добиться практически идентичного проводному звучания.
Не менее важной вехой стало появление в беспроводных наушниках системы активного шумоподавления. И вот, судя по всему, этот тип аксессуаров в очередной раз стоит на пороге рывка.
Учёные из университета Буффало создали SonicASL — наушники, способные распознавать язык жестов. Более того, девайс умеет «переводить» его обычную, понятную неподготовленному человеку речь. Об этом говорится на сайте учебного заведения.
Сообщается, что SonicASL работают в паре со смартфоном.
Проведённые специалистами исследования показали, что свежее изобретение эффективны на 93,8%. Правда, «словарный запас» наушников, пока что, составляет всего лишь 42 слова. Но в будущем разработчики намерены расширить его.