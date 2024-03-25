Наушники в форме печенек-грибочков с функцией перевода иностранной речи поступят в продажу 26 марта за 18 000 рублей

Опубликовано 25 марта 2024, 18:39
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Наушники в форме печенек-грибочков с функцией перевода иностранной речи поступят в продажу 26 марта за 18 000 рублейЭто мы берем
Помните забавные наушники в виде шоколадных грибочков Choco Boy, которые были анонсированы еще летом 2023 года?? Завтра, 26 марта, они поступят в продажу!
Но это не просто милый аксессуар. Известно, что японская компания Meiji превратила их в супер-гаджет: наушники могут синхронно переводить иностранную речь на ваш родной язык! Всего поддерживается 127 языков.
Первая партия на данный момент ограничена: всего 3500 штук. Цена за пару – около 18 000 рублей.
При этом, судя по всему, дальнейший выпуск новых устройств зависит от того, какое количество наушников будет раскуплено сейчас. Учитывая, что новинка сильно бьет по чувству ностальгии, шансы на успех достаточно велики.