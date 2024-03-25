Наушники в форме печенек-грибочков с функцией перевода иностранной речи поступят в продажу 26 марта за 18 000 рублей

Но это не просто милый аксессуар. Известно, что японская компания Meiji превратила их в супер-гаджет: наушники могут синхронно переводить иностранную речь на ваш родной язык! Всего поддерживается 127 языков.

Первая партия на данный момент ограничена: всего 3500 штук. Цена за пару – около 18 000 рублей.