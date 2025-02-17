Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 и часы Redmi Watch 5 появились в продаже в России

Устройства уже доступны в М.Видео-Эльдорадо по цене от 4490 рублей.

Базовая модель Redmi Buds 6 получила активное шумоподавление до 49 дБ и 10 часов работы без подзарядки (42 часа с кейсом). Buds 6 Pro оснащены 11-мм динамиками с титановой диафрагмой, улучшенным шумодавом до 55 дБ и автономностью до 36 часов.

Redmi Watch 5 получили 2.07-дюймовый AMOLED-дисплей с яркостью 1500 нит и частотой 60 Гц. Часы отслеживают сердечный ритм, сон, поддерживают 150 спортивных режимов и работают до 24 дней без подзарядки.

Цена Redmi Buds 6 начинается от 4490 рублей, Buds 6 Pro — от 8290 рублей, а Redmi Watch 5 обойдутся минимум в 10 990 рублей.