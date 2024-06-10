Наушники Xiaomi Redmi Buds 6S с активным шумоподавлением и пространственным аудио выйдут за $27

Они выполнены в полувкладышном формате и оснащены большой 14.2 мм динамической головкой и амплитудой в 0.45 мм. Новинка прошла сертификацию NetEase Cloud Audio, что подтверждает ее высокое качество звука.

Redmi Buds 6S имеют два режима шумоподавления и оснащены двойными микрофонами с функцией подавления ветра, что обеспечивает максимальный эффект при скорости ветра до 9 м/с.

Также они поддерживают настраиваемые звуковые эффекты SoundID и адаптивную оптимизацию слуха.

Функция пространственного аудио наушников совместима с рядом устройств Xiaomi, включая Redmi K70, Xiaomi Mix Fold 3, Xiaomi 13 и т.д.