Наушники Xiaomi Redmi Buds 6S с активным шумоподавлением и пространственным аудио выйдут за $27

Наушники Xiaomi Redmi Buds 6S с активным шумоподавлением и пространственным аудио выйдут за $27Это дешевле 3000 рублей
Они выполнены в полувкладышном формате и оснащены большой 14.2 мм динамической головкой и амплитудой в 0.45 мм. Новинка прошла сертификацию NetEase Cloud Audio, что подтверждает ее высокое качество звука.
Redmi Buds 6S имеют два режима шумоподавления и оснащены двойными микрофонами с функцией подавления ветра, что обеспечивает максимальный эффект при скорости ветра до 9 м/с.
Также они поддерживают настраиваемые звуковые эффекты SoundID и адаптивную оптимизацию слуха.
Функция пространственного аудио наушников совместима с рядом устройств Xiaomi, включая Redmi K70, Xiaomi Mix Fold 3, Xiaomi 13 и т.д.
Время автономной работы Redmi Buds 6S достигает 33 часов при использовании с зарядным кейсом.
Наушники также поддерживают Xiaomi Hyper Connect для потоковой передачи аудио и интеллектуальное подключение к двум устройствам одновременно через приложение Xiaomi Headphones.
Redmi Buds 6S будут доступны в трех цветах: белом, черном и синем. Цена наушников составляет около $27.