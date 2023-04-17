Наушники Xiaomi Redmi в стиле «Гарри Поттера» появились на AliExpress. Можно заказать в Россию

Наушники Xiaomi Redmi в стиле «Гарри Поттера» появились на AliExpress. Можно заказать в РоссиюУдивляет невысокая цена лимитированного издания
Не так давно Xiaomi выпустила лимитированное издание беспроводных наушников Redmi Buds 4 в стиле вселенной «Гарри Поттера».
Фото: AliExpress
Теперь новинку могут приобрести не только жители Поднебесной, но и россияне — наушники появились в открытой продаже на AliExpress по цене чуть дороже 6 тыс рублей.
Сам девайс и его зарядный кейс выполнены в тёмно-синем цвете с золотистым гербом школы магии Хогвартс, а на обратной стороне расположены логотип фильма и бренд Redmi. Кроме того, на наушниках изображена молния, символизирующая шрам Гарри Поттера.
Комплект также включает защитный футляр, украшенный золотым снитчем и отсылками к миру «Гарри Поттера», такими как сова, платформа 9 и 3/4, символы даров смерти и т.д.
Наушники оснащены Bluetooth 5.3, что позволяет экономить заряд аккумулятора. Зарядный кейс имеет ёмкость 490 мАч, а сами наушники – 48 мАч, что обеспечивает до 20 часов автономной работы, согласно заявлениям производителя.
Новинка соответствуют стандарту IP54 и защищены от пыли и водяных брызг, а их общий вес составляет 4,5 грамма.