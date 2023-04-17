Наушники Xiaomi Redmi в стиле «Гарри Поттера» появились на AliExpress. Можно заказать в Россию

Теперь новинку могут приобрести не только жители Поднебесной, но и россияне — наушники появились в открытой продаже на AliExpress по цене чуть дороже 6 тыс рублей.

Сам девайс и его зарядный кейс выполнены в тёмно-синем цвете с золотистым гербом школы магии Хогвартс, а на обратной стороне расположены логотип фильма и бренд Redmi. Кроме того, на наушниках изображена молния, символизирующая шрам Гарри Поттера.

Комплект также включает защитный футляр, украшенный золотым снитчем и отсылками к миру «Гарри Поттера», такими как сова, платформа 9 и 3/4, символы даров смерти и т.д.