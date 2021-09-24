Навальный* прокомментировал блокировки своих площадок на iPhone, Android и в Telegram

По словам Навального, это предательство собственных идеалов свободы. IT-компании пошли на уступки власти после того как их представители были вызваны на заседание комиссии по госсуверенитету Совета Федерации. После заседания компании удалили все приложения оппозиции.

Также Навальный коснулся мессенджера Telegram. Он подчеркнул, что не был готов увидеть среди «блокировщиков» Павла Дурова.

*Структуры Навального, признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена на территории России