Навальный* прокомментировал блокировки своих площадок на iPhone, Android и в Telegram

Наука и технологии
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Навальный* прокомментировал блокировки своих площадок на iPhone, Android и в TelegramИ раскритиковал Apple и Google
Политик Алексей Навальный раскритиковал позицию компаний Apple и Google за удаление его приложения с функцией «Умное голосование» из магазинов приложений.
По словам Навального, это предательство собственных идеалов свободы. IT-компании пошли на уступки власти после того как их представители были вызваны на заседание комиссии по госсуверенитету Совета Федерации. После заседания компании удалили все приложения оппозиции.
Также Навальный коснулся мессенджера Telegram. Он подчеркнул, что не был готов увидеть среди «блокировщиков» Павла Дурова.
*Структуры Навального, признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена на территории России