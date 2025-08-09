Navee показали мощные электросамокаты для бездорожья на выставке IFA 2025

Электросамокаты серии XT5 рассчитаны на езду по бездорожью. Модель XT5 Ultra оснащена мотором мощностью до 2200 Вт, что позволяет развивать скорость до 50 км/ч. 12-дюймовые бескамерные шины обеспечивают уверенное движение по неровным поверхностям, а электросамокат способен преодолевать уклоны до 45°. Благодаря степени защиты IPX6 устройство не боится дождя и луж. Аккумулятор емкостью 19,2 А·ч обеспечивает до 90 км пробега на одном заряде, а съемная батарея позволяет увеличить дальность еще на 46 км.

NAVEE также представила обновленные городские электросамокаты ST5 и GT5, подходящие для поездок по городу и парку, а также линейку K100 для детей. В портфеле компании появились и другие новые средства передвижения: гольф-тележки Birdie 3, электровелосипеды SP01 и CA01, а также первый электрический мотоцикл SK01.