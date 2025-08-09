Navee показали мощные электросамокаты для бездорожья на выставке IFA 2025

Navee показали мощные электросамокаты для бездорожья на выставке IFA 2025Линейка XT5
© Navee
Электросамокаты серии XT5 рассчитаны на езду по бездорожью. Модель XT5 Ultra оснащена мотором мощностью до 2200 Вт, что позволяет развивать скорость до 50 км/ч. 12-дюймовые бескамерные шины обеспечивают уверенное движение по неровным поверхностям, а электросамокат способен преодолевать уклоны до 45°. Благодаря степени защиты IPX6 устройство не боится дождя и луж. Аккумулятор емкостью 19,2 А·ч обеспечивает до 90 км пробега на одном заряде, а съемная батарея позволяет увеличить дальность еще на 46 км.
NAVEE также представила обновленные городские электросамокаты ST5 и GT5, подходящие для поездок по городу и парку, а также линейку K100 для детей. В портфеле компании появились и другие новые средства передвижения: гольф-тележки Birdie 3, электровелосипеды SP01 и CA01, а также первый электрический мотоцикл SK01.
На конференции NAVEE также показала обновленное позиционирование бренда, включая новый логотип и акцент на мобильность без границ. Компания продолжает развивать собственный отдел исследований и разработок, включая разработки моторов, BMS, бесступенчатых передач, 3D-печати и интеллектуальных алгоритмов управления. На сегодняшний день NAVEE получила 167 патентов в различных технологических областях.
Для российского рынка компания планирует вывести линейку XT5 совместно с сетью магазинов DNS.