Навоз оказался опасным для планеты

Наука и технологии
Сегодня в 10:02
Навоз оказался опасным для планетыА все из-за метана, который он выделяет
Специалисты Фонда защиты окружающей среды призвали производителей продуктов питания уменьшить выбросы метана, выделяемые навозом. Как выяснилось, навоз опасен как для пищевой промышленности, так и для планеты.
По данным представителей фонда, метан, в краткосрочный период, куда опаснее того же углерода. Дело в том, что первый в 80 раз сильнее способен сохранять тепло в атмосфере. Помимо прочего метан способствует возникновению дыр в озоновом экране, что приводит к неурожаю и разрушению экосистемы.
Кроме того, навоз провоцирует загрязнение вод, расположенных недалеко от животноводческих ферм, нанося тем самым вред качеству жизни проживающих рядом людей. Для борьбы с этой проблемой специалисты порекомендовали установить герметичные системы переработки метана.