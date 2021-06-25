Навоз оказался опасным для планеты

По данным представителей фонда, метан, в краткосрочный период, куда опаснее того же углерода. Дело в том, что первый в 80 раз сильнее способен сохранять тепло в атмосфере. Помимо прочего метан способствует возникновению дыр в озоновом экране, что приводит к неурожаю и разрушению экосистемы.

Кроме того, навоз провоцирует загрязнение вод, расположенных недалеко от животноводческих ферм, нанося тем самым вред качеству жизни проживающих рядом людей. Для борьбы с этой проблемой специалисты порекомендовали установить герметичные системы переработки метана.