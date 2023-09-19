Наземная подготовка к запуску модулей РОС перешла к завершающему этапу

Холдинг «Российские космические системы» (РКС), часть Роскосмоса, завершает создание специального наземного комплекса. Этот комплекс нужен для измерений, сбора и обработки данных, необходимых для успешных запусков ракет с космодрома Восточный. Он также будет играть важную роль в запусках будущих модулей Российской орбитальной станции (РОС) и новых космических кораблей.

Эта наземная инфраструктура включает в себя Восточный командно-измерительный пункт, который разработали специалисты холдинга. Этот пункт станет основой для измерительного комплекса на космодроме Восточный. Также строится трассовый измерительный пункт на Сахалине, который будет находиться на пути полёта ракеты-носителя.

Согласно словам заместителя генерального директора РКС по наземным системам и комплексам Максима Щербакова, в настоящее время готовят Восточный командно-измерительный пункт к запуску будущих модулей РОС. Пуски ракет-носителей с Восточного будут производиться на северное направление, под наклоном в 97 градусов к Северному полюсу Земли. Для этого планируется строительство дополнительного трассового измерительного пункта в Якутии, рядом с посёлком Тикси, на широте Полярного круга.