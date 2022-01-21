Назван безоговорочный плюс омикрон-штамма COVID-19

По словам эксперта, главным плюсом омикрона является то, что он замещает собой дельта-штамм. А он, в свою очередь, имел более высокие показатели летальности среди заболевших.

При этом Жемчугов заявил, что прямо сейчас перед специалистами стоит одна важная задача — научиться ставить правильный диагноз на самых ранних этапах. Он считает, что крайне важно в первые два дня знать, грипп у пациента, штамм коронавируса дельта или омикрон.

Эти знания позволят медикам лечить молодых пациентов с более лёгким омикроном амбулаторно, что в свою очередь позволит разгрузить систему здравоохранения.

Напомним, что ранее специалист заявлял, что реальное число заражённых COVID-19 в России может быть в шесть, а то и в десять раз больше официальных данных. Связал он это с тем, что большая часть заболевших проходят через коронавирус бессимптомно или в лёгкой форме, без обращения к врачу.