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Назван более безвредный способ похудения, чем бег

При этом доступен он практически каждому
Американские ученые провели исследование, по результатам которого был назван более безвредный способ похудения, чем бег.

Важно понимать, что хоть бег и является крайне действенным способом избавиться от лишнего веса, при этом данный вид физической активности также является крайне травмоопасным, в том числе из-за нагрузки на суставы и связки ног. При этом интенсивная ходьба, судя по результатам научного исследования специалистов из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли, является достаточно эффективным видом активности не только для похудения, но и для укрепления тела.

Стоит отметить, что ученые доказали и тот факт, что интенсивная ходьба может быть даже более результативной профилактикой болезней сердечно-сосудистой системы, чем бег - если прогулка снижает риск болезней сердца на 9%, то бег демонстрирует показатель лишь в 4,5%.

”Для того, чтобы получить заметные результаты, нужно заниматься ходьбой по тридцать-шестьдесят минут каждый день. И речь идет не о неспешных прогулках, а об интенсивной ходьбе, от которой ваша кожа должна покрываться легкой испариной”, - заявили авторы исследования.