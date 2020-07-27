Назван более безвредный способ похудения, чем бег

Важно понимать, что хоть бег и является крайне действенным способом избавиться от лишнего веса, при этом данный вид физической активности также является крайне травмоопасным, в том числе из-за нагрузки на суставы и связки ног. При этом интенсивная ходьба, судя по результатам научного исследования специалистов из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли, является достаточно эффективным видом активности не только для похудения, но и для укрепления тела.

Стоит отметить, что ученые доказали и тот факт, что интенсивная ходьба может быть даже более результативной профилактикой болезней сердечно-сосудистой системы, чем бег - если прогулка снижает риск болезней сердца на 9%, то бег демонстрирует показатель лишь в 4,5%.

”Для того, чтобы получить заметные результаты, нужно заниматься ходьбой по тридцать-шестьдесят минут каждый день. И речь идет не о неспешных прогулках, а об интенсивной ходьбе, от которой ваша кожа должна покрываться легкой испариной”, - заявили авторы исследования.