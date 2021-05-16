Назван день недели, в который россияне чаще всего заражаются COVID-19

Об этом сообщается в издании «Московский комсомолец». Специалист подготовил график фиксирования зараженных в России и конкретно в Москве. Таким образом ему удалось подсчитать, в какой день недели россияне заражаются чаще всего. Ученый определил, что на иммунную систему человека существенно влияет солнечная активность. В частности, когда на солнце наблюдаются вспышки — количество зараженных растет.

Помимо прочего ученый составил недельный перепад заражаемости, благодаря чему выяснилось, что в субботу россияне заражаются COVID-19 чаще в 1,42 раза, чем в другие дни недели. По мнению специалиста, уменьшить количество новых зараженных можно увеличив уровень самоизоляции с середины вторника со середины среды и с середины пятниц до середины воскресенья.