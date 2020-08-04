Назван десерт, от которого стоит отказаться

Так, по словам диетологов, отдавать предпочтение стоит овощным смузи, тогда как от фруктовых следует отказаться. Также эксперты отметили, что готовить данный напиток следует в соковыжималках холодного отжима, а употреблять не позднее 15 минут после готовности.

Российский врач-диетолог Маргарита Королева отметила, что смузи позволяет обогатить организм большим количеством витаминов, минералов и прочими компонентами. ”Для людей, имеющих нарушение углеводного обмена и склонных к набору веса, желательно фрукты есть цельными, тщательно пережевывая их. И в течение дня, не злоупотребляя, употреблять не более 400 граммов в день между основными приемами пищи”, — поделилась специалист.