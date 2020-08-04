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Назван десерт, от которого стоит отказаться
Речь о, казалось бы, полезных фруктовых смузи
Назван десерт, от которого стоит отказаться. Об этом, ссылаясь на мнение диетологов, сообщило издание РИА Новости. Речь идет о, казалось бы, полезных фруктовых смузи.
Так, по словам диетологов, отдавать предпочтение стоит овощным смузи, тогда как от фруктовых следует отказаться. Также эксперты отметили, что готовить данный напиток следует в соковыжималках холодного отжима, а употреблять не позднее 15 минут после готовности.
Российский врач-диетолог Маргарита Королева отметила, что смузи позволяет обогатить организм большим количеством витаминов, минералов и прочими компонентами. ”Для людей, имеющих нарушение углеводного обмена и склонных к набору веса, желательно фрукты есть цельными, тщательно пережевывая их. И в течение дня, не злоупотребляя, употреблять не более 400 граммов в день между основными приемами пищи”, — поделилась специалист.