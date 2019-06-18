Назван единственный город, которого не коснётся изоляция Рунета

Роскомнадзор предложил исключить Калининградскую область из процедуры изоляции российского сегмента интернета в случае внешних угроз. Проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По плану исполнения закона о так называемом «Суверенном Рунете», в случае возникновения внешней угрозы российским сетям, Роскомнадзор примет обязанности централизованного управления. В тоже время, направлять трафик за пределы страны станет запрещено.

Жители Калининградской области станут одним из исключений, наравне с посольствами, консульствами и представительствами страны за рубежом. Область находится в отрыве от основной российской территории и полностью перейти на отечественную инфраструктуру с Калининградом не получится.

Законопроект об автономной работе рунета был предложен Госдуме 14 декабря депутатом Андреем Луговым вместе с сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой. Он предусматривает создание инфраструктуры, которая обеспечит работу рунета, если российские операторы связи потеряют возможность подключения к зарубежным корневым серверам.

Президент Российской Федерации подписал его 1 мая. Закон вступит в силу 1 ноября 2019 года.