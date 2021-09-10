Назван эффективно снижающий давление чай

Так, специалист, ссылаясь на данные исследований, рассказала, что у людей с предгипертонией и гипертонией первой степени, которые регулярно употребляют травяной чай каркаде с утра, снижается кровяное давление

“Одно из исследований показало, что у испытуемых, выпивающих три чашки чая каркаде в день, наблюдалось такое же снижение уровня давления, как и при приеме некоторых стандартных лекарств”, — рассказала в рамках беседы врач.

Увеличить полезные свойства напитка, а также сделать его вкусовые качества,, можно путем добавления в него свежевыжатого гранатового сока. Врач обратила внимание на то, что гранатовый сок богат полезными антиоксидантами-полифенолами, антоцианами и эллагитаннинами.

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