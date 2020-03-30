Назван фрукт, который при приеме лекарств может привести к летальному исходу

По словам авторов издания, употребление грейпфрута или же его сока при приеме ряда лекарств, может закончиться летальным исходом. Дело в том, что данный фрукт богат веществами, способными воздействовать на концентрацию токсинов в крови. Кроме того, он также способен влиять на эффект от принимаемых лекарств.

”Один стакан грейпфрутового сока или целый плод могут подавлять функцию ферментов в вашем организме на срок до 24 часов, в связи с чем выдерживать интервал между приёмом лекарства и употреблением фрукта просто бессмысленно”, — поделились авторы.