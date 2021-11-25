Назван главный источник распространения коронавируса в мире

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Назван главный источник распространения коронавируса в миреВ ВОЗ считают, что это невакцинированные люди
Представители Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения заявили, что главным источником распространения коронавируса в мире являются невакцинированные люди.
В ВОЗ призвали всех, у кого нет препятствий к вакцинированию, — обязательно привиться, а также соблюдать меры с доказанной эффективностью: носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, проветривать помещения и другие меры.
«Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью. Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом», — подчеркнули представители ВОЗ.
Источник: Радио Sputnik