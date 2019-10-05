Назван главный недостаток вооружения танка "Армата"

Согласно опубликованным данным, танк “Армата” оснащен эффективной 125-мм пушкой, но в то же время имеет всего один 7,62 мм пулемет, чего очевидно недостаточно. Также издание отмечает, что практика локальных войн показывает- максимальное количество пулеметов всегда идет на пользу.

”Например, после первой чеченской доводилось беседовать с офицерами-танкистами, которые после боев в Грозном хотели, чтобы на машинах были установлены дистанционно-управляемые пулеметы командиров, а в распоряжении механиков-водителей находись смонтированные впереди в надгусеничных полках курсовые ПКТМ. Конечно, они понимали, что из такого оружия реально было трудно куда-нибудь попасть, но психологический эффект точно был огромным, а это сказывается на шансах выжить в реальном бою”, – сообщает “Вестник Мордовии”.