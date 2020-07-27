Назван город, каждый житель которого пересел на электромобиль

Важно отметить, что по состоянию на 2017 год в Аппи проживало 25 человек - именно данный факт позволил производителю автомобилей предоставить необходимое количество экологичного транспортного средства жителям города. При этом для того, чтобы водители пользовались машинами максимально активно, для них установят специальные домашние зарядные терминалы, не забыв и о создании публичной зарядной станции на 52 кВт.

По словам организаторов эксперимента, продлится он на протяжении ближайших трех лет. Представители же Renault заявили, что компания рассчитывает на возможность развенчать мифы о непригодности использования электромобиля в качестве единственного транспорта в семье при помощи опыта французской коммуны.