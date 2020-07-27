Назван город, каждый житель которого пересел на электромобиль
Так, желая провести необычный эксперимент, французский же автопроизводитель решил предоставить каждому домохозяйству коммуны Аппи электромобили Renault Zoe. Именно благодаря данной инициативе, на сегодняшний день каждый житель города передвигается исключительно на автомобилях с электрическими двигателями.
Важно отметить, что по состоянию на 2017 год в Аппи проживало 25 человек - именно данный факт позволил производителю автомобилей предоставить необходимое количество экологичного транспортного средства жителям города. При этом для того, чтобы водители пользовались машинами максимально активно, для них установят специальные домашние зарядные терминалы, не забыв и о создании публичной зарядной станции на 52 кВт.
По словам организаторов эксперимента, продлится он на протяжении ближайших трех лет. Представители же Renault заявили, что компания рассчитывает на возможность развенчать мифы о непригодности использования электромобиля в качестве единственного транспорта в семье при помощи опыта французской коммуны.