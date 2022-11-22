Назван город, жители которого проводят больше всего времени в интернете по сравнению со всем человечеством

Оказалось, что больше всего времени, по сравнению с другими людьми во всём мире, в Сети проводят жители Гонконга. По подсчётам, общее время, проведённое в Сети, составляет почти половину жизни этих пользователей.

Они делятся различными конфиденциальными данными. Отмечается, что чаще всего это дата рождения — 58%, имена и фамилии — 50%, полный домашний адрес — 37%, семейное положение — 27%, номер государственной страховки — 23%, личные и семейные фотографии — 22,5%. Публично раскрыли свой размер одежды 20%, банковские реквизиты — 19,6%.