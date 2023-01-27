Назван худший для человека сценарий развития искусственного интеллекта

По его словам, в случае лучшего сценария, если бы в наше время попал человек из будущего, его бы приняли «за сумасшедшего, если он начнёт описывать происходящее в его мире». Потому что в таком случае ИИ будет реализован в виде множества различных систем, направленных на помощь человеку во всех аспектах жизни.

Но если говорить о худшем варианте, тогда искусственный интеллект «станет причиной смерти всех нас». Также Альтман отметил, что его беспокоят случаи неправильного использования ИИ в частных ситуациях отдельными людьми. Уже сейчас ChatGPT и в целом технологии ИИ пытаются использовать в преступных целях: для мошенничества, проведения кибератак, распространения дезинформации и для других целей.

Альтман согласился, что искусственный интеллект требует регулирования и контроля для минимизации подобных рисков.

«Самый худший сценарий. Я думаю, что это тоже важно проговорить. В таком случае ИИ станет причиной смерти всех нас», — отметил глава OpenAI.