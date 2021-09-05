Назван лучший чай для продления жизни

Напитком, который эксперты считают оптимальным для улучшения самочувствия и долголетия, оказался гречишный чай. Как пишет источник со ссылкой на издание PubMed, в гречихе содержится набор микроэлементов, влияющий на ключевые процессы обмена веществ, и обновления клеток. Но самыми важными свойствами гречишного чая специалисты считают очищение почек и контроль сахара в крови.

При исследовании выяснилось, что гречишный чай стабилизирует функции почек и блокирует развитие заболеваний мочеполовой системы. Также сообщается, что многие вещества в гречихе связываются с глюкозой и нормализуют её уровень в крови.