Назван лучший онлайн-кинотеатр в России. И это не Кинопоиск

Назван лучший онлайн-кинотеатр в России. И это не КинопоискИ не ivi
Накануне прошла церемония вручения наград в области многоканального цифрового телевидения — премия «Большая цифра».
Фото: SberDevices
В рамках неё российский онлайн-кинотеатр Okko был признан лучшим в стране, получив главный приз в соответствующей категории. Сервис также был награждён за оригинальный сериал «1703», победивший в номинации «Детектив/триллер» и приз зрительских симпатий за заключительный сезон сериала «Чикатило».
Стоит отметить, что в номинации «Лучший онлайн-кинотеатр» Okko обошёл таких маститых конкурентов как ivi и Кинопоиск.
Отметим, что всего в пользовательском голосовании премии «Большая цифра» приняли участие около 55 тыс человек.
Напомним, что Okko сотрудничает с крупнейшими голливудскими студиями, такими как Disney, Universal и Warner Bros. Платформа также предлагает прямые трансляции спортивных событий, таких как «Лига чемпионов УЕФА» и «Лига Европы».