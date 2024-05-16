Назван лучший по качеству интернета провайдер для пути из Москвы в Татарстан

Билайн стал лидером по скорости загрузки данных в мобильном интернете на трассе М12 от Москвы до Казани. Оператор ссылается на исследование агентства «Телеком-Дейли», где эксперт проехал более 800 километров, измеряя доступность связи и скорость интернета четырёх операторов.

Средняя скорость загрузки данных в сети билайн на этой трассе составила 31,2 Мбит/с, с возможностью достижения до 152 Мбит/с. МТС заняла второе место со скоростью 28,9 Мбит/с, за ними следуют «МегаФон» (28,7 Мбит/с) и Tele2 (27,4 Мбит/с).

Билайн также выделяется своей стабильностью — его интернет был доступен практически на всей трассе, с лишь 3,4% обрывов. Другие операторы, такие как МТС, «МегаФон» и Tele2, имели больше обрывов — от 4,3% до 7,6%. Оператор акцентирует внимание на использовании передовых технологий, которые обеспечивают стабильную работу интернета и повышают безопасность клиентов.