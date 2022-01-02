Назван лёгкий способ восстановить сон после Нового года

Рассказать о том, как справиться со всем этим, решила невролог-сомнолог Елена Царёва. По словам специалиста, в основе решения этой проблемы лежит привычка просыпаться в одно и то же время.

При этом не обязательно бодрствовать до самой ночи — после пробуждения достаточно, чтобы «свет попал на сетчатку, чтобы сигнал по биоритмам пошёл». После этого, заявляется эксперт, вполне допустимо поспать ещё.

Также Царёва призвала отказаться от каких-либо занятий, занимающих более 15 минут, на постели. Это означает, что в кровати не стоит находиться без сна дольше указанного времени.