Назван лёгкий способ восстановить сон после Нового года

Наука и технологии
Сегодня в 11:30
1 мин.
Назван лёгкий способ восстановить сон после Нового годаЛучше всего его испробовать в период длинных новогодних выходных
Очень часто люди, после празднования Нового года, тяжело возвращаются в прежний ритм. В том числе это сказывается на возникновении бессонницы и прочих проблем со сном.
Рассказать о том, как справиться со всем этим, решила невролог-сомнолог Елена Царёва. По словам специалиста, в основе решения этой проблемы лежит привычка просыпаться в одно и то же время.
При этом не обязательно бодрствовать до самой ночи — после пробуждения достаточно, чтобы «свет попал на сетчатку, чтобы сигнал по биоритмам пошёл». После этого, заявляется эксперт, вполне допустимо поспать ещё.
Также Царёва призвала отказаться от каких-либо занятий, занимающих более 15 минут, на постели. Это означает, что в кровати не стоит находиться без сна дольше указанного времени.
Источник: РБК