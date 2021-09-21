Назван максимальный объём соли в сутки, который не вредит здоровью

По словам эксперта, минимум потребления соли составляет 0,4 грамма, а суточный максимум – 5 грамм. Но кроме правильного потребления соли, нужно соблюдать адекватный питьевой режим. «Минимальное количество потребляемой соли – 0,4 грамма. Если концентрация натрия падает, у человека начинаются судороги, и он умирает. Это может случиться у людей, которые бесконтрольно пьют воду. Два-три литра ничего не сделают, но большее количество может запустить в организме определённые процессы», – отметил Мясников.

Также, по словам Мясникова, в России потребление соли превышает суточную дозу в два раза, из-за чего у многих людей развиваются сердечно-сосудистые заболевания. «Соль – это натрий и хлор. Почему нам интересен натрий? Потому что за ним всегда идёт вода. В организме при чрезмерном употреблении соли задерживается натрий, а как следствие – вода. Это может повлиять на развитие сердечно-сосудистых болезней и онкологии», – объяснил врач.