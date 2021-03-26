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Назван максимальный вес, который можно потерять за неделю без вреда для здоровья
До 1 кг
Специалисты Национальной службы здравоохранения Англии назвали максимальный вес, который можно потерять за неделю без вреда для здоровья. Они предупредили, что резкая потеря веса может повлечь за собой негативные последствия для здоровья, поэтому и стоит брать во внимание определенную норму.
Так, согласно их данным, без вреда для здоровья можно сбросить от 0,5 до 1 кг веса. Сделать это можно уменьшив количество потребляемых калорий. Вместе с тем, необходимо и больше заниматься физической активностью.
Несмотря на то, что изнурительные диеты могут помочь человеку сбросить лишние кг в короткие сроки, при таком похудении вес также стремительно возвращается. Таким образом, то худея, то вновь набирая вес, у человека могут возникнуть проблемы со здоровьем.