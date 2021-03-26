Назван максимальный вес, который можно потерять за неделю без вреда для здоровья

Так, согласно их данным, без вреда для здоровья можно сбросить от 0,5 до 1 кг веса. Сделать это можно уменьшив количество потребляемых калорий. Вместе с тем, необходимо и больше заниматься физической активностью.

Несмотря на то, что изнурительные диеты могут помочь человеку сбросить лишние кг в короткие сроки, при таком похудении вес также стремительно возвращается. Таким образом, то худея, то вновь набирая вес, у человека могут возникнуть проблемы со здоровьем.