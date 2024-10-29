Назван минимальный приемлемый объём памяти при выборе смартфона в 2024—2025 гг..

Эксперты сервисного центра Gadget Ufa рекомендуют россиянам внимательно подходить к выбору объёма памяти при покупке смартфона. По их словам, модели с объёмом памяти меньше 128 ГБ могут быстро заполниться и не подойдут для активных пользователей. Как отмечают специалисты, особенно важно учитывать это тем, кто планирует использовать устройство не только для звонков, но и для хранения файлов и установки приложений.

Для любителей снимать видео в высоком качестве, играть в ресурсоёмкие игры и сохранять большие объёмы данных эксперты рекомендуют модели с памятью от 512 ГБ. Однако они добавляют, что излишний запас памяти может оказаться лишней тратой, если телефон используется только для повседневных задач и не перегружен файлами. Специалисты советуют оценить, сколько памяти обычно требуется, чтобы избежать переплаты за «лишние гигабайты».

Эксперты также напоминают о возможности хранить фото и видео в облаке, что поможет сэкономить на объёме памяти в смартфоне. При этом они предупреждают, что такие сервисы часто требуют регулярной оплаты за большие объёмы данных, поэтому важно оценить расходы на долгосрочное использование облачного хранилища.