Назван мобильный оператор с самым быстрым Интернетом в России

Аналитики проанализировали более 3,2 млрд замеров, сделанных с помощью приложения Speedtest на устройствах пользователей всех операторов.

Согласно результатам исследования, в сети МегаФона средняя скорость загрузки данных составила 29,34 Мбит/с, а скорость выгрузки достигла 9,71 Мбит/с. Эти показатели оказались лучше, чем у других операторов мобильной связи в России.

По словам технического директора мобильного оператора Алексея Титова, компания активно работает над повышением эффективности инфраструктуры и обеспечением доступа к быстрому Интернету в регионах, включая небольшие населенные пункты.

Напомним, что не так давно появилась информация о том, что мобильная связь в России уже совсем скоро подорожает примерно на 5%.