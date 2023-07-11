Назван мобильный оператор с самым быстрым Интернетом в России

Назван мобильный оператор с самым быстрым Интернетом в РоссииДогадайтесь, о ком идёт речь
Независимое исследование компании Ookla, проведённое в I половине 2023 года, показало, что мобильный оператор МегаФон является лидером в России по скорости Интернета.
Аналитики проанализировали более 3,2 млрд замеров, сделанных с помощью приложения Speedtest на устройствах пользователей всех операторов.
Согласно результатам исследования, в сети МегаФона средняя скорость загрузки данных составила 29,34 Мбит/с, а скорость выгрузки достигла 9,71 Мбит/с. Эти показатели оказались лучше, чем у других операторов мобильной связи в России.
По словам технического директора мобильного оператора Алексея Титова, компания активно работает над повышением эффективности инфраструктуры и обеспечением доступа к быстрому Интернету в регионах, включая небольшие населенные пункты.
Напомним, что не так давно появилась информация о том, что мобильная связь в России уже совсем скоро подорожает примерно на 5%.