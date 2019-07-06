Назван наиболее вероятный директор Apple на замену Тиму Куку

Согласно источникам в The Wall Street Journal, куда больше вероятность того, что Джефф Уильямс когда-нибудь заменит Тима Кука на должности главы Apple. Несмотря на род его деятельности, нынешний операционный директор компании на протяжении всей своей карьеры очень сильно интересовался дизайном. Согласно официальным данным, “Джефф руководил разработкой Apple Watch в тесном сотрудничестве с командой дизайнеров”. Также, согласно источникам в компании, именно Уильямс ответственен за то, что Apple Watch сменили свое позиционирование с “просто модного аксессуара” на “устройство для занятий спортом и слежения за состоянием здоровья”, где умные часы от купертиновцев и нашли своего потребителя.