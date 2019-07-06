Назван наиболее вероятный директор Apple на замену Тиму Куку

Согласно источникам в The Wall Street Journal, куда больше вероятность того, что Джефф Уильямс когда-нибудь заменит Тима Кука на должности главы Apple. Несмотря на род его деятельности, нынешний операционный директор компании на протяжении всей своей карьеры очень сильно интересовался дизайном. Согласно официальным данным, “Джефф руководил разработкой Apple Watch в тесном сотрудничестве с командой дизайнеров”. Также, согласно источникам в компании, именно Уильямс ответственен за то, что Apple Watch сменили свое позиционирование с “просто модного аксессуара” на “устройство для занятий спортом и слежения за состоянием здоровья”, где умные часы от купертиновцев и нашли своего потребителя.
Однако у тех же источников в The Wall Street Journal есть повод сомневаться в успешном продвижении Уильямса до поста главы Apple. “Он бежит туда, где шайба находится сейчас, а не туда, где она окажется в будущем”, — высказал свое мнение, перефразировав выступление Джобса, один из неназванных источников.
Напомним, что после ухода Джони Айва из Apple, именно Джеффу Уильямсу будут отчитываться бывшие коллеги главного дизайнера яблочной корпорации при разработке внешнего вида новых продуктов