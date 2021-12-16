Назван научно проверенный способ убедить детей есть овощи

Было проведено исследование, в котором приняли участие 111 детей 4-6 лет. Во время эксперимента дети смотрели ролики, на которых взрослые ели брокколи с радостным или нейтральным выражением лица. Дети, которым на видео показали радостных взрослых, съели брокколи в два раза больше, чем дети, которые видели у взрослых нейтральное выражение лица.

По мнению специалистов, такая реакция детей вызвана тем, что радостное выражение лица взрослых убеждает их в безопасности и приятном вкусе еды. При этом учёные хотят провести ряд дополнительных исследований, чтобы понять, насколько корректны первые результаты.