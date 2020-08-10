Назван научный способ заставить себя систематически заниматься спортом

Так, по словам эксперта, достаточно распространенное среди населения мнение, что спортом достаточно заниматься два-три раза в неделю, является крайне ошибочным. Специалист заявляет, что спорт должен присутствовать в жизни человека каждый день. И для того, чтобы человек смог “заставить” себя заниматься физической активностью так часто, Тиунова предлагает воспользоваться методом таблицы.

”Простейшим мотиватором для регулярных занятий физкультурно-спортивного и оздоровительного характера является метод каждодневного ведения очень простой таблицы. Там должно быть три строчки: дата, описание упражнения и объем нагрузки. Появление в этой таблице пробелов и любой пустоты является немым укором для того, кто решил целенаправленно заниматься спортом. Простая табличка способствует повышению самодисциплины”, — рассказала Ольга Тиунова.