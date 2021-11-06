Назван недорогой продукт для улучшения состояния зубов

Назван недорогой продукт для улучшения состояния зубовТакое себе может позволить каждый
По словам врача-нутрициолога Анны Дробышевой, для этих целей идеально подходит кунжутное масло.
В ротовой полости скапливается большое количество токсинов. Полоскание полости рта антибактериальным кунжутным маслом способствует уничтожению вредной микрофлоры и нейтрализации токсинов. Для этого нужно набрать одну столовую ложку кунжутного масла в рот и полоскать в течение двух-трех минут. Затем масло выплевываем.
Такая процедура, отмечает специалист, может как улучшить состояние зубов, так и в целом привести к более свежему дыханию. Приятным же «дополнением» от проведения данной процедуры является поднятие местного иммунитета.
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