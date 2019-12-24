Наука и технологии
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Назван недостаток советских истребителей, который сохранился в китайских копиях
А также немного рассказали о минусах китайских авианосцев
Популярное американское издание The National Interest написало полноценную статью, в котором рассказало о том, что китайский истребитель J-15, созданный на основе советского Су-33, имеет пониженную боевую эффективность в связи с конструктивными особенностями.
”Это серьезно ограничивает количество топлива и оружия, которое могут перевозить их самолеты, в свою очередь ограничивая дальность и боевую эффективность истребителей и авианосцев”, — обвиняет советскую и китайскую разработки автор The National Interest.
Но на это американское СМИ не остановилось и дополнительно выделило минусы китайских авианосцев, в число которых вошел факт использования на них для взлета истребителей трамплина. Не забыли журналисты и о необходимости оснастить новейшие военные корабли, разрабатываемые в Китае, электромагнитной катапультой.