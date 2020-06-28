Назван необычный способ похудения

Так, если обычно для похудения рекомендуется начать питаться дробно, а также отказаться от вкусной еды, то японский эксперт не видит в этом нужды. Особенность необычного способа похудения, названного Ёсинори Нагумо - прием пищи лишь один раз в день. По мнению специалиста, именно это приводит в активность ген сиртуин, который помогает клеткам регенерироваться.

Кроме того, по словам профессора, питание три раза в день превышает необходимую норму для поддержания здоровой работы организма, тогда как максимальная польза достигается при употреблении пищи один раз в день в течение часа в вечернее время. Причем съеденный объем в данном случае роли не играет. Согласно опубликованным данным, данный способ позволяет сбросить вес за месяц, при этом не ограничивая себя в употреблении вкусной еды. Ученые же отметил, что лучше всего иметь в рационе рис, овощи, а также рыбу.