Назван необычный способ защитить данные на смартфоне

Для этого существуют специальные программы, например Calc Box. Внешне приложение выглядит как обычный калькулятор, однако набрав в нем определенную комбинацию цифр можно открыть доступ к определенным программам, соцсетям, изображениям и видео.

"”То есть, вся работа пользователя на смартфоне производится в "калькуляторе", который, если его закрыть, скроет все личные данные. Если смартфон будет утерян или похищен, другой человек не сможет, не зная пароля "калькулятора", получить доступ ко всей имеющейся информации собственника телефона”, — рассказала специалист. Таким способом можно скрыть не только медиафайлы и программы, но и номера счетов, пин-коды и прочие персональные данные.