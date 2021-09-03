Назван необычный способ защитить данные на смартфоне

Наука и технологии
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Назван необычный способ защитить данные на смартфонеСкрывать их под видом калькулятора
Бизнес-аналитик мессенджера Анастасия Ильичева рассказала о необычном способе защитить данные на смартфоне. Для этого она порекомендовала скрывать важный контент под видом обычного калькулятора.
Для этого существуют специальные программы, например Calc Box. Внешне приложение выглядит как обычный калькулятор, однако набрав в нем определенную комбинацию цифр можно открыть доступ к определенным программам, соцсетям, изображениям и видео.
"”То есть, вся работа пользователя на смартфоне производится в "калькуляторе", который, если его закрыть, скроет все личные данные. Если смартфон будет утерян или похищен, другой человек не сможет, не зная пароля "калькулятора", получить доступ ко всей имеющейся информации собственника телефона”, — рассказала специалист. Таким способом можно скрыть не только медиафайлы и программы, но и номера счетов, пин-коды и прочие персональные данные.