Назван неожиданный эффект семечек для здоровья печени

Специалист рассказал, что семечки содержат фосфолипиды, которые благотворно влияют на клетки печени. Так, врач подтвердил предположение телезрителей о том, что семена подсолнечника благотворно влияют на работу этого органа.

Фосфолипиды важны для поддержания структуры и функции клеточных мембран в печени. Они также играют роль в жировом обмене и могут помочь уменьшить воспаление в печени. Поэтому добавление семян подсолнечника в рацион может быть полезно для здоровья печени.

Напомним, что ранее Агапкин также раскрыл пользу клюквы. Тогда эксперт отметил, что регулярное употребление этой ягоды помогает снизить риск инсульта на 10-17%. Кроме того, он предложил неочевидные способы укрепления иммунной системы, включая употребление коктейля из кефира с медом и специями, а также ходьбу по лестнице.