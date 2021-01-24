Назван неожиданный плюс лишнего веса в жаркую погоду

Так, ученые пришли к выводу, что жировая прослойка не только не вредит, а напротив, выступает в качестве защиты человека от перегрева. Отмечается, что защитное от перегрева действие обусловлено тем, что жировая ткань хуже проводит тепло, чем другие ткани в организме, ввиду чего слой жира и ограничивает прохождение в организм чрезмерного тепла.

В то же время, источник отмечает, что высокая температура способна усугубить ряд болезней, в числе которых диабет, болезни легких, язвенную болезнь и прочие.