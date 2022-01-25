Назван неожиданный признак диабета на ногах

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Назван неожиданный признак диабета на ногахИ что же делать, в случае его обнаружения?
Российский врач и телеведущий Герман Гандельман рассказал о том, какой неочевидный признак может указывать на заболевание сахарным диабетом.
По словам специалиста, о недуге можно узнать по наличию трещин на пятках. Такая связь наблюдается в связи с повреждением сосудов и нервов, что приводит к нарушению питания тканей нижних участков тела.
С Гандельманом согласилась и его коллега Елена Малышева, уточнив при этом, что при сахарном диабете человек теряет чувствительность. А потому наличие трещин на пятках, как правило, «не приносят пациенту боль», даже несмотря на то, что они фактически являются открытыми ранами.
Врачи посоветовали приобрести в аптеке глюкометр в случае появления трещин. С его помощью можно будет измерить уровень сахара в крови. Также не стоит забывать о необходимости обратиться в поликлинику.
Источник: Lenta.ru